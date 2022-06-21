Rosario Central'de yeni teknik direktör Tevez

Geçtiğimiz haftalarda futbolu bırakan Carlos Tevez, Rosario Central'in yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rosario Central'de yeni teknik direktör Tevez
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21 Haziran 2022 16:27
Carlos Tevez, ilk teknik direktörlük deneyimini Rosario Central'de yaşayacak.

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada takımın başına Tevez'in getirildiği ve 38 yaşındaki futbol insanıyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolculuk kariyende; Manchester United, Manchester City, Juventus ve Boca Juniors gibi önemli takımların formasını giyen Tevez, geçtiğimiz haftalarda futbola veda etmişti.

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