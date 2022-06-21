Rosario Central'de yeni teknik direktör Tevez

Carlos Tevez, ilk teknik direktörlük deneyimini Rosario Central'de yaşayacak.
Arjantin ekibinden yapılan açıklamada takımın başına Tevez'in getirildiği ve 38 yaşındaki futbol insanıyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbolculuk kariyende; Manchester United, Manchester City, Juventus ve Boca Juniors gibi önemli takımların formasını giyen Tevez, geçtiğimiz haftalarda futbola veda etmişti.
Arjantin ekibinden yapılan açıklamada takımın başına Tevez'in getirildiği ve 38 yaşındaki futbol insanıyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbolculuk kariyende; Manchester United, Manchester City, Juventus ve Boca Juniors gibi önemli takımların formasını giyen Tevez, geçtiğimiz haftalarda futbola veda etmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ