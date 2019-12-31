Rory Smith: "Babel bir efsane"

New York Times spor yazarı Rory Smith, yazısında Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i öve öve bitiremedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rory Smith: 'Babel bir efsane'
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31 Aralık 2019 17:56
Galatasaray forması giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel için New York Times spor yazarı Rory Smith, övgü dolu sözler kullandı.
 
Babel'in tarihe geçtiğini söyleyen Smith, "Babel günümüz futbolunda sosyal medya kullanımının başrollerinden biri ve bu çok önemli. O 2011'de Liverpool'da oynarken bile Twitter kullanıyordu. 2011'de sosyal medya dünyada çok geniş bir kitleye sahip değildi. Ryan o zamanlar başka bir twittinde hakeme eleştiride bulunduğu için 12 bin euro ceza almıştı ve bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.
 
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol - 1 asist yaptı. 

*Babel'in Liverpool'da oynarken yaptığı paylaşım...

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