Galatasaray forması giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel için New York Times spor yazarı Rory Smith, övgü dolu sözler kullandı.

Babel'in tarihe geçtiğini söyleyen Smith, "Babel günümüz futbolunda sosyal medya kullanımının başrollerinden biri ve bu çok önemli. O 2011'de Liverpool'da oynarken bile Twitter kullanıyordu. 2011'de sosyal medya dünyada çok geniş bir kitleye sahip değildi. Ryan o zamanlar başka bir twittinde hakeme eleştiride bulunduğu için 12 bin euro ceza almıştı ve bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.