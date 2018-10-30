Rooney'den ABD, Everton ve Mourinho sözleri

Kariyerini MLS ekiplerinden DC United'da sürdüren Wayne Rooney, BBC'ye verdiği özel röportajında ABD'deki yaşamından eski takımlarına birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli oyuncu ilk olarak MLS ile ilgili ''MLS göründüğünden daha zor bir lig. Fiziksel güve dayanıyor. Takımların ve oyuncuların kalitesi beklediğimden daha iyi. Burada oynarken gerçekten keyif alıyorum'' dedi.
ABD'deki yaşamın İngiltere'ye göre daha kolay olduğunu söyleyen Rooney ''Ailem için burada daha sakin bir hayatımız var. Süpermarkete gitmek ya da kahve içmeye çıkmak istediğimizde bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. İngiltere'de bu daha zor çünkü sizi tanıyan birçok insanla karşılaşıyorsunuz. Futbol buradaki en büyük spor olayı değil. Amerikalılar NFL ve basketbolu daha çok takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
''SON AYRILIĞIM BİR HAYAL KIRIKLIĞI...''
Everton'dan son ayrılışı hakkında konuşan yıldız isim, ''Elbette Everton'dan son ayrılışım bir hayal kırıklığıydı. Son dönem biraz farklıydı. Değişen menajerler, saha içinde değişen yerim. Ama bunlar futbolun bir parçası'' dedi.
Eski takımlarından MANU hakkında da konuşan Rooney, ''Manchester United zor bir dönemden geçiyor. Ama Jose Mourinho çok tecrübeli bir isim, bunu atlatabilir. Ancak oyuncuların da biraz daha iyi olması gerekiyor. Umarım eski formlarını yakalarlar'' şeklinde konuştu.
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Tecrübeli oyuncu ilk olarak MLS ile ilgili ''MLS göründüğünden daha zor bir lig. Fiziksel güve dayanıyor. Takımların ve oyuncuların kalitesi beklediğimden daha iyi. Burada oynarken gerçekten keyif alıyorum'' dedi.
ABD'deki yaşamın İngiltere'ye göre daha kolay olduğunu söyleyen Rooney ''Ailem için burada daha sakin bir hayatımız var. Süpermarkete gitmek ya da kahve içmeye çıkmak istediğimizde bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. İngiltere'de bu daha zor çünkü sizi tanıyan birçok insanla karşılaşıyorsunuz. Futbol buradaki en büyük spor olayı değil. Amerikalılar NFL ve basketbolu daha çok takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
''SON AYRILIĞIM BİR HAYAL KIRIKLIĞI...''
Everton'dan son ayrılışı hakkında konuşan yıldız isim, ''Elbette Everton'dan son ayrılışım bir hayal kırıklığıydı. Son dönem biraz farklıydı. Değişen menajerler, saha içinde değişen yerim. Ama bunlar futbolun bir parçası'' dedi.
Eski takımlarından MANU hakkında da konuşan Rooney, ''Manchester United zor bir dönemden geçiyor. Ama Jose Mourinho çok tecrübeli bir isim, bunu atlatabilir. Ancak oyuncuların da biraz daha iyi olması gerekiyor. Umarım eski formlarını yakalarlar'' şeklinde konuştu.
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