Rooney'den ABD, Everton ve Mourinho sözleri

''SON AYRILIĞIM BİR HAYAL KIRIKLIĞI...''

Kariyerini MLS ekiplerinden'da sürdüren, BBC'ye verdiği özel röportajında ABD'deki yaşamından eski takımlarına birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Tecrübeli oyuncu ilk olarak MLS ile ilgili ''MLS göründüğünden daha zor bir lig. Fiziksel güve dayanıyor. Takımların ve oyuncuların kalitesi beklediğimden daha iyi. Burada oynarken gerçekten keyif alıyorum'' dedi.ABD'deki yaşamın İngiltere'ye göre daha kolay olduğunu söyleyen Rooneyifadelerini kullandı.Everton'dan son ayrılışı hakkında konuşan yıldız isim,dedi.Eski takımlarından MANU hakkında da konuşan Rooney' şeklinde konuştu.