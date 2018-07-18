Rooney, Ronaldo'yu değil Messi'yi tercih etti!

Amerika Ligi takımlarından DC United'a yeni transfer olantartışmasına katıldı.Manchester United'da bir dönem Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Wayne Rooney, Lionel Messi'yi tarihin en iyi oyuncusu olarak gördüğünü söyledi.Konu hakkında kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki golcü, "Hem Messi hem Ronaldo çok büyük futbolcu ancak Messi'nin tarihin en büyük oyuncusu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Wayne Rooney ile Cristiano Ronaldo, Manchester United'da 2004-2009 yıllar arasında birlikte oynadı.