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Rooney, Ronaldo'yu değil Messi'yi tercih etti!

Wayne Rooney, bir dönem Manchester United'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo'nun değil Barcelona'nın yıldızı Messi'nin en iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rooney, Ronaldo'yu değil Messi'yi tercih etti!
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18 Temmuz 2018 00:42
Amerika Ligi takımlarından DC United'a yeni transfer olan Wayne Rooney, Messi-Ronaldo tartışmasına katıldı.

Manchester United'da bir dönem Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Wayne Rooney, Lionel Messi'yi tarihin en iyi oyuncusu olarak gördüğünü söyledi.

"TARİHİN EN İYİSİ MESSI"

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki golcü, "Hem Messi hem Ronaldo çok büyük futbolcu ancak Messi'nin tarihin en büyük oyuncusu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Wayne Rooney ile Cristiano Ronaldo, Manchester United'da 2004-2009 yıllar arasında birlikte oynadı.



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