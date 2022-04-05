Rooney: "Ronaldo artık eskisi gibi değil"

Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da beklenen etkiyi yapamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rooney: 'Ronaldo artık eskisi gibi değil'
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05 Nisan 2022 01:46
İngiliz futbolunun efsanesi Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United transferinin başarısız olduğunu söyledi.

Katıldığı programda konuşan Rooney, Cristiano Ronaldo'nun eskisi gibi olmadığını belirterek, "Cristiano Ronaldo çok önemli goller attı ama artık eskisi gibi değil, bu gerçek. Goller atabilir ama takımın daha fazlasına ihtiyacı var. Manchester United'ı ayağa kaldırmak için daha genç ve daha aç oyunculara güvenmek zorundasınız" değerlendirmesini yaptı.

Teknik adamlık kariyerinde hedefleri olduğunu anlatan Rooney ayrıca altyapısından yetiştiği Everton ve Manchester United'da çalışmayı çok istediğini açıkladı.

Rangnick'in beklenen etkiyi yaratmaması ve yerine kimin geçebileceğine ilişkin soruya ise Rooney, "Ben Pochettino'yu getirirdim. Premier Lig'e de hakim bir isim. Southampton'da da bir çok oyuncuya etkisi oldu. Eğer ona gerekli zamanı verirseniz başarıyı yakalayabilir" diye konuştu.

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