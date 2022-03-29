Rooney'den Manchester United ve Ronaldo itirafları

İngiliz futbol efsanelerinden Wayne Rooney, dikkat çeken itiraflarda bulundu.



Şimdilerde teknik direktörlük yapan Wayne Rooney, teknik adam olmaya bir hayalin peşinden koşarak çıktığını belirterek, "İtiraf edeyim teknik direktörü olmayı istememin nedeni Manchester United. İtiraf etmeliyim ki şu an hazır değilim. Bir gün gerçekleşeceğine emin olmak için planlama yapmam ve çok çalışmam gerekiyor." diye konuştu.



"FERDINAND DEFANS OLDUĞUNU UNUTUYORDU"



Rooney verdiği röportajda eski takım arkadaşlarıyla ilgili esprili itiraflar yaptı ve , "Rio Ferdinand bazen defans oyuncusu olduğunu unutuyordu. Ona derdim ki 'topu bana veya Cristiano'ya ver, bizimle dalga geçme'" diye konuştu.



"CRISTIANO MUHTEMELEN HALA SİNİR BOZUCU"



Takım arkadaşı olmalarına rağmen iyi anlaşmadıkları bilinen Rooney, "Cristiano Ronaldo çok iyi futbolcu ve aynı zamanda çok sinir bozucuydu. Muhtemelen şimdi o kadar iyi değil ama muhtemelen aynı derecede sinir bozucudur" açıklamasını yaptı. Cristiano Ronaldo ile herhangi bir sorun yaşamamalarına rağmen iyi saha dışından anlaşamadıklarını bir kez daha yineledi.



"TAKIMIN DURUMU UTANÇ VERİCİ"



Manchester United'da bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Marcus Rashford üzerinden tüm takımı eleştirmeyi de ihmal etmeyen Rooney, "Kulübün içinde bulunduğu durum büyük utanç verici, çünkü daha fazlasını kesinlikle hak ediyorlar" diye konuştu.









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