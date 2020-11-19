Rooney: "Ben Ferguson gibi olamam"

Kariyerine Derby Country'de devam eden Wayne Rooney, teknik direktörlük görevi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rooney: 'Ben Ferguson gibi olamam'
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19 Kasım 2020 21:12
35 yaşındaki Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Derby Country'de oyuncu-antrenör olarak görev yapmaya hazırlanıyor.

Philip Cocu, Championship'teki kötü gidişat sonrası Dery yönetimi tarafından görevinden alındı. Yerine ise sahada forma giymeye devam eden Wayne Rooney bakacak.

"HIRSLIYIM VE HAZIRIM"

Wayne Rooney teknik direktörlük göreviyle ilgili; "Tüm zamanların en iyisi diyebileceğiniz hocalarla çalıştım. Ben Alex Ferguson gibi yapacağımı söylemiyorum. Oyuncuları doğru şekilde yönetmeniz gerekiyor ve bunun için daha önce beraber çalıştığınız hocalardan kopya çekebilirsiniz. Hırslıyım ve bu fırsatı değerlendirmeye hazırım." dedi.

Efsane İngiliz forvet UEFA A Lisansı için çalışıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Temmuz ayında başlayacak Pro Lisans öncesi kursunu tamamlamak istiyor.



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