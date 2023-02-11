Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Türkiye'yi sarsan büyük depremde Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.



Coşkun, cuma günü yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.



Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak bilinen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremde tamamen yıkılmıştı.



Depremde tamamen çöken Rönesans rezidansta tam 250 daire bulunuyordu. Christian Atsu'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut yıkılan binanın enkazı altında kaldı.



LEFKOŞA'DA GÖZALTINA ALINDI



Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.



KARADAĞ'DA ŞİRKET KURMUŞLAR



2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı'nda bulunan 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde radye temel üzerinde yapıldığı belirtilmişti.



44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.



Antis Yapı, Karadağ'da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.





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