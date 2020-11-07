Rondo'nun, Instagram'daki şifreli paylaşımı!

Los Angeles Lakers veteranı Rajon Rondo'nun, Lakers'daki geleceği hakkında şifreli bir mesaj göndermiş olabileceği düşünüldü.NBA Finalleri'nden sonra, Rondo'nun kontratındaki oyuncu opsiyonunu reddedeceği ve değerinden yararlanmak için serbest oyuncu piyasasına gireceği söylentileri ortaya çıkmıştı.Rondo, kariyerinin alacakaranlık dönemine girdiği göz önüne alındığında, daha iyi bir sözleşme kazanmaya çalışma niyetinde olabilir. Pek çok uzman, Rondo'nun geleceği ve gideceği yerin gelecek sezonun başında nerede olacağı hakkında spekülasyonda bulunmuştu.Rondo'nun geleceği hala belirsiz durumda ve kimse, nereye gideceği bilinmiyor. Bir sonraki hamlesinin ne olacağı hakkında hiçbir ipucu vermemiş olan 34 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda şifreli bir mesaj göndermiş olabilir.Rondo, Instagram hesabının hikaye kısmında, İkinci Dünya Savaşı'ndan eski ABD Donanması filo amirali William F. Halsey'den bir alıntıyı paylaştı:Alıntıda şu ifade yer alıyordu:Belki de Rondo, serbest oyuncu piyasasındaki değerini test etmeye hazırlanırken, bu alıntıda rahatlık buluyor olabilir. Lakers point guardı, 22 Aralık'ta yeni NBA sezonu başlamadan önce, geleceğini yakında çözmeyi umacak.