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Rondo, Trae Young için veteran rolünü severek yapıyor!

Atlanta Hawks point guardı Rajon Rondo, takımın yıldızı Trae Young için veteran rolünü oynaması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks point guardı Rajon Rondo, takımın yıldızı Trae Young için veteran rolünü oynaması hakkında konuştu.

"All The Smoke" podcast'inde Matt Barnes ve Stephen Jackson'a katılan Rondo'ya, Jackson, kadroda bir veteran ve Young gibi genç bir yıldızın örnek alacağı biri olmanın nasıl bir his olduğunu sordu.

Rondo, şu yanıtı verdi:

"Oldukça heyecan verici. Zaten birkaç kez salondaydık, birbirimizin düşünce yapısını anlıyor ve birkaç şut atıyorduk. Tam bir sünger gibi görünüyor ve ona elimde ne varsa aktarmaya hazırım. Tabii ki, ona olabileceği en iyi point guard olma konusunda yol göstermeye çalışacağım. Ona ve diğer tüm gençlere bir şeyler öğretebilmekten ötürü heyecan duyuyorum."


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