Rondo, serbest kalırsa Lakers'a dönebilir!

Memphis Grizzlies'in veteran guardı Rajon Rondo'nun, Grizzlies'in kendisini serbest bırakması halinde Los Angeles Lakers'a dönmesi ihtimali olduğu bildirildi.



ESPN'den Ramona Shelburne'e göre Rondo, Grizzlies'in antrenman kampı başlamadan önce takımını değiştirebilir ve Lakers ekibi, tecrübeli isimle sözleşme imzalamak için favori ekip olarak görülüyor.



35 yaşındaki oyuncu, 2020'de Lakers ile kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kazandıktan sonra, geçtiğimiz sezonu Atlanta Hawks ve LA Clippers ile geçirmişti.



Rondo'nun Memphis'e gidişi, geçtiğimiz haftalarda Eric Bledsoe'nun Clippers'a takasıyla gerçekleşmişti.



Rondo'nun 2021-22 NBA sezonunda yaklaşık 8 milyon dolar alacağı bulunuyor. Ancak serbest bırakma işlemiyle, tercih ettiği bir takımla anlaşma yapma şansı bulacak.



