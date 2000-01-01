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Rondo: "Rose'un, zirve yıllarında rakibi yoktu!"

Atlanta Hawks point guardı Rajon Rondo, Detroit Pistons veteranı Derrick Rose'un zirve yaptığı yıllarında kimseyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks point guardı Rajon Rondo, Detroit Pistons veteranı Derrick Rose'un zirve yaptığı yıllarında kimseyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Rondo, All The Smoke podcastine konuk olduğu sırada eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'a, D-Rose'dan şöyle bahsetti:

"Hayır, kimseyle kıyaslanamaz. O oynarken yedi maçlık bir playoff serisi mi? Başınızı belaya sokardı. Tüm maç boyunca tetikte olmanız gerekirdi. Ve hala bile sahada herkesin üzerinden sıçrayabiliyor. Çok patlayıcıydı. Kesinlikle her gece tek kişilik bir hızlı hücumdu."

NBA tarihinin (2011) en genç MVP'si olan Rose, Chicago Bulls günlerinde Rondo'nun ana rakiplerinden biriydi.


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