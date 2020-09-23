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Rondo, playoff asist krallığında Kobe'yi geride bıraktı!

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, Batı Konferansı Finalleri'nde Denver Nuggets'a karşı dün geceki 3. maçta, playoff tarihinin asist krallığında efsane oyuncu Kobe Bryant'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, Batı Konferansı Finalleri'nde Denver Nuggets'a karşı dün geceki 3. maçta, playoff tarihinin asist krallığında efsane oyuncu Kobe Bryant'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Rondo'nun LeBron James'e yaptığı bu asist, kendisini tüm zamanların playoff asist krallığı listesinde yukarı taşıdı:

Rondo ve LeBron James, ilk 10 playoff asist krallığı listesindeki tek aktif oyuncular. Bundan ötürü, Rondo'nun muhtemelen yükselmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor. Listede bir sonraki isim, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen.


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