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Rondo'nun, sezon başında Memphis'te olması beklenmiyor

Memphis Grizzlies'in point guardı Rajon Rondo'nun, sezon başında Grizzlies ile birlikte olmasının beklenmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in point guardı Rajon Rondo'nun, sezon başında Grizzlies ile birlikte olmasının beklenmediği iddia edildi.

Rondo, Eric Bledsoe'yu LA Clippers'a gönderen bir anlaşmayla Grizzlies'e takas edilmişti. Memphis'in bu sezon genç oyunculara yönelmesi ve Ja Morant'ın etrafında yapılanması bekleniyor.

Bunun sonucu olarak, Daily Memphian'dan Drew Hill'e göre, 2021-22 sezonu başlamadan önce Rondo tekrar başka bir takıma takas edilebilir:

"Daily Memphian'dan Drew Hill'a göre, 2020-21 sezonu başladığında ne Rajon Rondo ne de Sam Merrill, Grizzlies üyesi olmayacak. Rondo ve Merrill bu yaz ayrı anlaşmalarda alınmışlardı ve Hill'e göre, Eylül'deki kamp başlamadan önce daha fazla serbest bırakma işlemleri gerçekleşebilir."

Önceki sezon Rondo, Atlanta Hawks ve Clippers ekipleri ile 45 maçta forma giymiş ve maç başına 5.4 sayı, 4.4 asist ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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