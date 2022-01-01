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Rondo'nun Cavs takası resmiyete döküldü!

Cleveland Cavaliers, üç takımlı takasta Los Angeles Lakers'tan guard Rajon Rondo'yu resmi olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers, üç takımlı takasta Los Angeles Lakers'tan guard Rajon Rondo'yu resmi olarak kadrosuna kattı.

Anlaşmada New York Knicks, Lakers'tan alacağı nakit paranın yanı sıra Cleveland'dan guard Denzel Valentine'ı, ayrıca Wang Zhelin ve Brad Newley'nin draft haklarını alacak. Buna ek olarak Los Angeles ise, New York'tan Louis Labeyrie'nin draft haklarını alacak.

Bu sezon Lakers formasıyla 18 maçta oynamış olan Rondo, 16 yıllık NBA kariyeri boyunca Lakers, Clippers, Hawks, Pelicans, Bulls, Kings, Mavericks ve Celtics ekipleriyle 936 maçta forma giymiş ve 9.8 sayı, 4.6 ribaund, 8.0 asist ve 1.6 top çalmalık kariyer ortalamaları yakalamıştı.


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