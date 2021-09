Rondo: "Liderlik, keyfi bir şey değildir!"

Los Angeles Lakers veteranı Rajon Rondo, takım içindeki liderlik vasfı hakkında konuştu.



"Silver Screen & Roll"dan Jacob Rude ile yaptığı sohbette Rondo, bu yeni sezon boyunca nasıl bir zihniyete sahip olacağından şu şekilde bahsetti:



"Liderlik keyfi bir şey değildir. Her gün ortaya koymanız gerekir. Yaşlısı genci, herkes sizi izler ve yaptıklarınıza göre yargılar. O sabah nasıl hissederseniz hissedin, istikrarlı bir şekilde işinizi yapmanız lazım. Kimse söyledikleri lafta kalan adamları sevmez. Bunu işinizle ve disiplininizle gerçeğe dökmelisiniz.



Bu yüzden benim için en önemli kısım, her şeyi bilmediğimi kabullenmek ve istekli bir dinleyici olarak, Malik Monk'tan veya Trevor Ariza'dan da bir şeyler öğrenebileceğimi anlayabilmek.



Yani lider olmanın en kilit noktası, açık görüşlü biri olmaktan ve her şeyi bildiğinizi sanmamaktan geçiyor. Bana kalırsa bu, geçmişimden bugüne geliştiğim bir nokta."



35 yaşındaki Rondo, 15 yıllık kariyerinde Boston Celtics, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks ve LA Clippers ekiplerinde de forma giymişti.