Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Rajon Rondo, geçtiğimiz sezon, genç oyunculara yaptıkları hataları sonrası "surat yapan" ve onları "üzen" LeBron James'i, bu konuda eleştirdiğini belirtti.



Lakers, James'in takımla ilk sezonunda pek başarılı olamamıştı. LeBron, o dönemde takımın genç çekirdeğinden ötürü hayal kırıklığına uğramıştı.



Ancak ESPN'den Jackie MacMullan'a göre Rondo, bu tutumu sorunlu hale geldiğinde James'le yüzleşmekten korkmamıştı:



"Lakers, onunla sözleşme imzaladıklarında Rondo'nun IQ'suna vurgu yapmıştı, ve sonrasında en iyisine meydan okuma isteğinin beklenmedik bir bonus olduğunu çabucak öğrenmişti. Hayal kırıklığı olan bir 2018-19 sezonunun ortasında Rondo, James'in genç oyunculardan rahatsız olduğunu fark etmiş ve onunla hemen yüzleşmişti."



Rondo ve James, 2018-19 sezonunda kariyerlerinde ilk kez Lakers'a katılmışlardı.



James, önceki sezon Lakers'ın kendilerini kanıtlayamamış gençleriyle birlikte kazanma konnusunda sıkıntı çektiğinde, Rondo'nun eleştirisiyle karşılaşmıştı:



"Adamlar defalarca aynı hataları yaptığında, susmak zor olabiliyor. Ama LeBron'un, vücut diline odaklanmasını sağlamaya çalıştım."



"LeBRON, ONLARIN MICHAEL JORDAN'IYDI"



Genç oyunculardan bazıları James'e idol olarak bakıyordu. Bu nedenle MacMullan, James'in tutumunun ve vücut dilinin, takımın başarısı için kritik olduğunu yazdı:



"Bu genç adamlar, onun yaptığı her şeye bakıyorlardı. Arka arkaya dört şut kaçırırlarsa ve LeBron surat asarsa, bu onları çok üzüyordu. O, onların Michael Jordan'ıydı. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorlardı. Ancak LeBron, Brandon Ingram veya Kyle Kuzma'ya olumlu bir şey söylediği an, ikisi de eski hallerine dönüyorlardı."



Yaz aylarında Lakers, New Orleans Pelicans'a, Anthony Davis için birkaç genç parça ve gelecekteki draft haklarını göndermişti.



Şimdi ise Lakers, 2020 NBA Finallerinde ve playofflar boyunca Rondo, maç başına 9.5 sayı, 7.2 asist, 3.8 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarına sahip.