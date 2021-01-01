Rondo: "Lakers taraftarı beni neredeyse ağlatıyordu!"

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, takımla bir yıllık aranın ardından döndüğü ilk hazırlık maçında, taraftarın sıcak karşılamasından dolayı 'neredeyse ağlayacağını' itiraf etti.



Rondo, geçtiğimiz Pazar günü Brooklyn Nets'e karşı ilk hazırlık maçına girdiğinde takımın taraftarları tarafından alkışlarla karşılanmıştı.



Rondo, TMZ Sports'a o anın kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi:



"Neredeyse yine ağlayacaktım. Benim için anlamı büyük. Bir senelik yokluktan sonra geri dönmüştüm ve o gece gördüğüm karşılama sonrası oyuna odaklanmam zor olmuştu. Kalabalıktan gördüğüm sevgi, inanılmazdı."



35 yaşındaki Rondo, Lakers ile iki sezon geçirmiş ve Atlanta Hawks için serbest oyuncu olarak ayrılmadan (ve sonra LA Clippers'a takas edilmeden) önce 2019-20 sezonunda ekiple bir şampiyonluk kazanmıştı.



