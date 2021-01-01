Rondo, Lakers'a geri dönme sebebini açıkladı!

Los Angeles Lakers veteranı Rajon Rondo, takıma halen çok şey katabileceğini belirterek, geri dönüşünün sebebini paylaştı.



Lakers'a geri dönen 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon LA Clippers'taki performansına da değinerek, eski takımına inceden eleştiride bulundu.



Rondo, takımla bu sezonki ilk basın toplantısında, medya mensuplarına şunları söyledi:



"Son geldiğimden beri 10 yıl falan geçmedi. Fazla değiştiğimi veya oyunumun düşüşe geçtiğini sanmıyorum. Koçunuz size ne kadar inanıyorsa o kadar iyisinizdir ve bu yıl Lakers takımına ve kadrosuna baktığımda, kariyerimde nerede olduğumu anlayarak önüme bakıyorum.



Aynı zamanda oyuna hala çok şey katabileceğime inanıyorum. Lakin asıl odak noktam, kazanmak. Başka hiçbir şeyin önemi yok."



"VOGEL, GELMEMDE ÖNEMLİ FAKTÖRDÜ"



Rondo ayrıca takımın kendisinden beklentilerini ve Lakers'a katılmasının nedenini de şu şekilde özetledi:



"Elbette ki herkes istenmeyi arzu eder. Koç Frank (Vogel) ile, bu sabah erken saatlerde konuşmuştum. Kendisinin benden beklentilerinden biri de, önceki gelişimde olduğu gibi, soyunma odasında sesimin çıkmasıydı. Burada bir değerim olduğunu anlıyorum.



Frank gelmemde çok kilit bir isimdi. Tabii ki LeBron (James) ve AD (Anthony Davis) ile de konuşmuştum. Sürekli iletişim halindeyiz. Rob Pelinka da ilk günden itibaren bana karşı hep dürüst olmuştur."



2020'de şampiyonluk kazanan Lakers ekibinin bir üyesi olan Rondo, önceki sezon maç başına 10.0 sayı, 4.6 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



