Rondo, ilk beşte olmayı umursamıyor: "Tek derdim yüzük"

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Rajon Rondo, Los Angeles Lakers'a gelişiyle takımın genç point guardı Lonzo Ball ile arasında geçeceği taraftarlarca öne sürülen "ilk beş yeri" kapışmasının umurunda olmadığını, ve sadece şampiyonluk kazanmak istediğini belirtti.32 yaşındaki Rondo, 20 yaşındaki Ball ile arasında böyle bir rekabetin geçmeyeceğini, aksine kendisine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını ekledi:Rondo, ayrıca Ball ile ilgili,açıklamasını yaptı.Rondo, bilindiği gibi kariyerindeki ilk yüzüğü kovalamıyor. 2008 yılında Boston Celtics ile bir yüzük kazanmıştı.