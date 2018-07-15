Rondo, ilk beşte olmayı umursamıyor: "Tek derdim yüzük"

Rajon Rondo, Los Angeles Lakers'a gelişiyle takımın genç point guardı Lonzo Ball ile arasında geçeceği taraftarlarca öne sürülen "ilk beş yeri" kapışmasının umurunda olmadığını, ve sadece şampiyonluk kazanmak istediğini belirtti.
32 yaşındaki Rondo, 20 yaşındaki Ball ile arasında böyle bir rekabetin geçmeyeceğini, aksine kendisine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını ekledi: "Onların bir planı var tabii ki. Benim burada olmam da planın bir parçası. Getirdikleri diğer yeni adamlarla birlikte ve sahip olduğumuz harika genç çekirdek ile... Bu yüzden ilk beş çıkmak falan tarzı şeylere takılmıyorum. Takıldığım tek şey şampiyonluk."
Rondo, ayrıca Ball ile ilgili, "O yaşta bir oyuncunun yanında olup kendisine yardımcı olmaya çalışmak için heyecanlıyım. Oyunu anlaması ve oyununu üst düzey hızlandırması açısından, özellikle de organizasyonun üzerinde bulundurduğu baskıyı düşününce, bu açılardan yardımcı olacağım."
açıklamasını yaptı.
Rondo, bilindiği gibi kariyerindeki ilk yüzüğü kovalamıyor. 2008 yılında Boston Celtics ile bir yüzük kazanmıştı.