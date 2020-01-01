Rondo için Clippers ve Hawks, sıranın başında olacak!

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun, oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra LA Clippers ve Atlanta Hawks tarafından kovalanacağı iddia edildi.



NBA serbest oyuncu döneminin resmi olarak başlamasından sadece birkaç gün önce, Rondo, söylenenlere göre serbest oyuncu olmak için Lakers ile olan sözleşmesindeki oyuncu seçeneğini geri çevirecek.



LA Times'dan Brad Turner'a göre, Clippers ve Hawks ekipleri, kendisi için sıraya girecek ekipler olacak:



"Kaynaklar: Rajon Rondo'nun, serbest oyuncu olmak için Lakers ile olan 2.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi bekleniyor. Rondo'nun peşinde, Clippers ve Hawks da dahil olmak üzere birkaç takım olacak."



Lakers önceki ay NBA şampiyonluğunu kazandığından beri, Rondo'nun serbest oyuncu olacağı ve piyasayı test edeceği söylentileri dolaşıyordu.



Pasörlüğü, top hakimiyeti, basketbol IQ'su ve liderliği çok değerli olan Rondo, şampyion ekipte önemli bir rol oynamıştı.



Rondo, bir sakatlık nedeniyle playoffların ilk turu kaçırdıktan sonra, Lakers'ın X faktörü olmuş ve genellikle en iyi üçüncü oyuncusu olarak performans göstermişti.



Maç başına aldığı 24.7 dakika sürede Rondo, 8.9 sayı ve 6.6 asist ortalamaları yakalarken, 16 playoff maçında üç sayı çizgisinin gerisinden %40.0 isabetle oynamıştı.



