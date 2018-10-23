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Rondo: "Herkes Chris Paul'u iyi adam zannediyor"

Rajon Rondo, geçtiğimiz haftasonu Los Angeles Lakers ve Houston Rockets arasında oynanan karşılaşmada çıkan kavgada Chris Paul'un yüzüne tükürdüğüne dair iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Rajon Rondo, geçtiğimiz haftasonu Los Angeles Lakers ve Houston Rockets arasında oynanan karşılaşmada çıkan kavgada Chris Paul'un yüzüne tükürdüğüne dair iddiaları kabul etmediğini söyledi.

NBA, saha kenarı kamerasından Rondo'nun ağzından tükürük çıktığını görmüş ve buna bağlı olarak kendisine üç maç uzaklaştırma cezası vermişti.

Rondo, konuya şu şekilde değindi:

"Bunu yalnızca bir kere anlatacağım. Ağzımda ağızlık vardı ve çok sinirliydim, tam ona 'defol git buradan' diyecektim."

"Videodaki vücut dilime bakın. Ellerim belimde. Bir saniyeliğine dönüyorum. Eric Gordon'la Melo'ya bakın. Eğer tükürdüğümü görseler yüzlerini falan dönerlerdi. Hiç tepki vermediler."

"HERKES CHRIS PAUL'U İYİ ADAM ZANNEDİYOR"

"Tabii ki NBA Paul'un tarafını tuttu çünkü ben üç maç ceza aldım, o iki maç aldı. Herkes Chris Paul'un iyi bir adam olduğuna inanmak istiyor. Berbat bir takım arkadaşı olduğundan haberleri yok. İnsanlara nasıl davrandığını bilmiyorlar. Geçen seneki kavgada L.A.'deyken yapmaya çalıştığı şeye bakın; Clippers'ın soyunma odasına girmeye çalışmıştı. Millete bulaşıp olay çıkaracak bir insan olduğuna inanmak istemiyorlar. Çıkıp ona tükürdüğümü söylüyor, medya da onun tarafını tutuyor."

"TÜKÜRSEM, ÖYLE BİR VÜCUT DİLİM OLMAZ"

Rondo, olayı daha da detaylı anlatarak, Paul'un medyayı ve izleyicileri kandırdığını şu şekilde anlattı:

"Bana karşı bu akıl oyunlarını oynayıp, kanıtları kurcalıyorsunuz. Vücut dilim o şekildeyken asla kasıtlı olarak üzerine tüküremem. Bir, eğer sana tükürüyorsam, kimse parmakla gösterme olayına girmez. Ne olacağı bellidir. İki, vücut dilime bakın. Eğer kasıtlı olarak sana tükürüyorsam, karşımdaki adamın yumruk sallamasına kendimi hazırlarım. Birine tükürdükten sonra ellerim belimde başka yere bakmam. Kavga falan çıktıktan sonra, gidip kenardaki muhabirlere sana tükürdüğümü mü söylüyorsun? Sana tükürsem, bana vurmaya çalışırdın. İyi adam gibi gözükmek için hikaye uydurmazdın. Hiçbir mantığı yok.

"Ağzımı açmayacaktım. Olayı bırakacaktım ama artık çocuk sahibi bir insanım ve benim de onlara kendi başlarından geçen hikayelerini anlatmaları gerektiğini öğretmem gerekiyor."

Rondo, iki maç daha cezalı konumda.




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