Rondo: "Herkes Chris Paul'u iyi adam zannediyor"

"HERKES CHRIS PAUL'U İYİ ADAM ZANNEDİYOR"

"TÜKÜRSEM, ÖYLE BİR VÜCUT DİLİM OLMAZ"

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Rajon Rondo, geçtiğimiz haftasonu Los Angeles Lakers ve Houston Rockets arasında oynanan karşılaşmada çıkan kavgada Chris Paul'un yüzüne tükürdüğüne dair iddiaları kabul etmediğini söyledi.NBA, saha kenarı kamerasından Rondo'nun ağzından tükürük çıktığını görmüş ve buna bağlı olarak kendisine üç maç uzaklaştırma cezası vermişti.Rondo, konuya şu şekilde değindi:Rondo, olayı daha da detaylı anlatarak, Paul'un medyayı ve izleyicileri kandırdığını şu şekilde anlattı:Rondo, iki maç daha cezalı konumda.