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"Rondo hem Lakers'tan, hem diğer takımlardan ilgi görecek" iddiası

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun, serbest oyuncu döneminde Lakers ve diğer takımlardan ilgi görmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun, serbest oyuncu döneminde Lakers ve diğer takımlardan ilgi görmesinin beklendiği bildirildi.

Rondo'nun mevcut sözleşmesinden çıkarak ölü sezonda serbest bir oyuncu olması ve ayrıca şu anki takımı Lakers ve diğer NBA takımlarından ilgi görmesi bekleniyor.

The Athletic'den Shams Charania, Rondo ile ilgili şunları bildirdi:

"Rondo, bubble'daki Lakers lideri olarak rolünü pekiştirdi, bir oyuncu / antrenör olarak hizmet etti ve tüm kadroya rehberlik etti. Kaynaklar, Rondo'nun kontratındaki bu opsiyonu reddetmesinin beklendiğini ve Lakers'ın ve diğer takımların, kendisinin bir şampiyonluk kadrosunun yapılanmasında kullanılacak bir parça olduğuna inanmalarından ötürü, onunla ilgilenecek takımlar olacağını söylediler."

Rondo, birkaç gün önce Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.


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