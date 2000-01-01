Rondo hem Celtics'le, hem de Lakers'la kazanarak tarihe geçti!

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, NBA tarihinde hem Boston Celtics hem de Los Angeles Lakers ile NBA şampiyonluğunu kazanan ikinci oyuncu olması sonrası konuştu.



Rondo, 2008'de Celtics'in 17. şampiyonluğunun çok önemli bir parçasıydı ve şimdi de, 12 yıl sonra aynı başarıya ulaştı.



Celtics ve Lakers formasıyla şampiyonluk kazanan ilk oyuncunun, Clyde Lovellette olduğu bildirildi. 1954'te George Mikan ve Minneapolis Lakers ile ilk şampiyonluğunu kazanan Lovellette, ardından 1963 ve 1964'te, Celtics'te Bill Russell ile birlikte iki şampiyonluk daha kazanmıştı.



Dün geceki maçtan sonra 34 yaşındaki veteran, Los Angeles'taki ikinci şampiyonluğunu kazanmanın kendisi için ne anlama geldiğini konuştu:



"Kariyerim boyunca başımdan çok şey geçti. 14 yıl boyunca bir oyunu oynadığınızda, herkes çok şey yaşar. Başarıyı erkenden tatmıştım. Oldukça erkenden, birçok harika takım arkadaşım olmuştu. Harika koçlarım olmuştu. NBA'in öyle bir yer olduğunu düşünmüştüm.



Açıkçası, 10'uncu ve 11'inci yıllarımda, kariyerimde işler benim için değişmişti. Her yıl antrenman kampı başlarken, bulunduğum takımlar yüzünden bir şampiyonluk kazanmanız beklenmiyordu. Yani sezona farklı bir zihniyetle başlıyorduk.



Ama içinde bulunduğum bu duruma geri dönebildim. Özellikle de bu sezon. İlk günden itibaren şampiyonluk için yarışacak bir ekibimiz olduğunu anlamıştık. Hedefimize ve hayalimize ulaşmayı başardık. En son böyle bir durumun içinde olalı uzun zaman olmuştu.



Geri gelip kendimi bağışlayabilmek ve bu şampiyonada büyük bir rol oynamak, kesinlikle bir duygu ve hayatımın sonuna kadar unutmayacağım bir şey."



"OĞLUM DA BUNA ŞAHİT OLABİLDİ"



Rondo ayrıca, küçük oğlunun bu şampiyonluğuna şahit olabilmesinden ötürü duyduğu mutluluğu da dile getirdi:



Ayrıca oğlumla burada bunu deneyimleyebilmek de harika. Bunu yapmaktan çok mutluyum. Şimdi 9 yaşındayken, babasının bir şampiyon olduğu gerçeğini anlayabiliyor. Buna şahit olabiliyor. On iki yıl önce ilk kez kazandığımda, henüz doğmamıştı. Bu yüzden onun burada olması ve kızımın evde seyretmesi, kesinlikle olağanüstü bir duygu."



