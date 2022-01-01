Rondo, Garland'la oynamak için çok heyecanlı!

Cleveland Cavaliers'ın yeni oyuncusu Rajon Rondo, gelecek vaat eden ekibin yanı sıra Darius Garland ile de çalışmak için oldukça hevesli olduğunu açıkladı.



Rondo bir Cavaliers oyuncusu olarak ilk röportajında, takımın yükselişte olan point guardı Garland'a şu şekilde övgülerde bulundu:



"Kesinlikle harika bir yetenek. Skor üretebiliyor, şutu var, pas verebiliyor, harika bir oyun kurucu ve en önemlisi, sahanın her iki tarafında da rekabet ediyor. Ve bu özelliğine bayılıyorum. Eğer sahada böyle bir oyuncunuz varsa, şahsen her gece savaşa gitmeye hazırım."



"İMKANSIZI BAŞARABİLEN BİRİYİM..."



Rondo ayrıca, Evan Mobley, Jarrett Allen ve Lauri Markannen gibi Cavs'in uzunlarını sahada besleme konusunda heyecanını da dile getirdi:



"Hayatımda, 2.10'luk üç adamla aynı takımda hiç bulunmamıştım. Onlara birkaç alley-oop pası yollamayı ve oyunu bazı adamlar için kolaylaştırmayı dört gözle bekliyorum.



Tüm kariyerim boyunca hep underdog olmuşumdur ve bir şeylerin yapılmasını beklemekten ziyade, beklentileri karşılayabilmek çok hoşuma gider.



İmkansızı başarabilme konusunda kendimle hep gurur duymuşumdur ve bu grup da bunu yapacak yeteneğe sahip."



Profesyonel olarak üçüncü yılında olağanüstü bir sezon geçiren 21 yaşındaki Garland, bu sene sayı (19.7), asist (7.4), ribaund (3.1), top çalma (1.3), serbest atış (%91) ve şut yüzdesi (%47) kategorilerinde kariyerinin en iyi ortalamalarını yakalıyor.



Cleveland şu anda 21-17'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



