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Rondo, Clippers'a katılmaya "odaklandı"

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun Atlanta Hawks'tan önemli bir teklif alması beklense de, SiriusXM NBA Radio'dan Frank Isola'ya göre kendisi LA Clippers'a katılmaya "odaklanmış" durumda.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun Atlanta Hawks'tan önemli bir teklif alması beklense de, SiriusXM NBA Radio'dan Frank Isola'ya göre kendisi LA Clippers'a katılmaya "odaklanmış" durumda.

Hawks'tan gelecek önemli teklifin, iki yıl garantili 15 milyon dolar olması bekleniyor. Ancak Rondo, Clippers'tan orta seviyeli bir anlaşma elde edebilir.

İlk olarak geçtiğimiz Ekim ayında, Clippers'ın serbest oyuncu dönemi resmen açıldığında Rondo'ya ilgi göstereceği bildirilmişti.

Rondo nihayetinde serbest oyuncu pazarını test ederse, gelecek sezon için 2.7 milyon dolarlık opsiyonunu reddedecek.

34 yaşındaki oyuncu, 2020 NBA şampiyonu Lakers formasıyla oynadığı 16 playoff maçında 8.9 sayı, 4.3 ribaund, 6.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları kaydetmişti.

LA ekibinin Oklahoma City Thunder'dan Dennis Schröder'i alma hamlesinin, serbest oyuncu döneminde Rondo'yu kaybetmeye hazırlanmalarının bir parçası olduğu konuşulmuştu.


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