Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rondo: "Cleveland'da, L.A.'de olduğumdan daha mutlu olabilirim"

Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli ismi Rajon Rondo, Cleveland'da Los Angeles Lakers'ta olduğundan daha mutlu olacağını düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli ismi Rajon Rondo, Cleveland'da Los Angeles Lakers'ta olduğundan daha mutlu olacağını düşündüğünü söyledi.

The Undefeated'dan Marc Spears ile yaptığı röportajda Rondo, hala üst düzeyde rekabet etmek ve Lakers'ta limitli süreler aldıktan sonra takas edildiği Cleveland'da önemli bir role sahip olmak istediğini belirtti:

"Halen üst düzeyde rekabet etmek istiyorum ve halen rekabetçi bir insanım. LA'de iyi durumdaydım, lakin burada zihinsel açıdan çok daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Çünkü rekabet etmeyi ve takıma dahil olmayı seviyorum.

Ve burada bir fırsat yakalama şansım olacak. Her şey bakış açısıyla ilgili. Olaylara her zaman birkaç farklı yönden bakan biriyimdir. Lakers'ta benchte otururken içim içimi yiyordu diyemem, fakat sahada oynayarak bir etkim olmasını da çok istiyordum."

Rondo, 16 yıllık NBA kariyerinde oynadığı 939 maçta 9.8 sayı, 8.0 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal