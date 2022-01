Rondo: "Cleveland'da, L.A.'de olduğumdan daha mutlu olabilirim"

Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli ismi Rajon Rondo, Cleveland'da Los Angeles Lakers'ta olduğundan daha mutlu olacağını düşündüğünü söyledi.



The Undefeated'dan Marc Spears ile yaptığı röportajda Rondo, hala üst düzeyde rekabet etmek ve Lakers'ta limitli süreler aldıktan sonra takas edildiği Cleveland'da önemli bir role sahip olmak istediğini belirtti:



"Halen üst düzeyde rekabet etmek istiyorum ve halen rekabetçi bir insanım. LA'de iyi durumdaydım, lakin burada zihinsel açıdan çok daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Çünkü rekabet etmeyi ve takıma dahil olmayı seviyorum.



Ve burada bir fırsat yakalama şansım olacak. Her şey bakış açısıyla ilgili. Olaylara her zaman birkaç farklı yönden bakan biriyimdir. Lakers'ta benchte otururken içim içimi yiyordu diyemem, fakat sahada oynayarak bir etkim olmasını da çok istiyordum."



Rondo, 16 yıllık NBA kariyerinde oynadığı 939 maçta 9.8 sayı, 8.0 asist ve 4.6 ribaund ortalamalarına sahip.