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"Rondo, birkaç yıl önce emekli olacaktı" iddiası!

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun, Dallas Mavericks ile geçirdiği başarısız dönemin ardından, emekliliği düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'nun, Dallas Mavericks ile geçirdiği başarısız dönemin ardından, emekliliği düşündüğü iddia edildi.

Rondo, Lakers'ın kadrosuyla, özellikle de playofflarda iyi bir uyum sağladıktan sonra, Lakers şampiyonluğu maratonunun önemli bir parçası olmuştu.

Bununla birlikte, ESPN'den Rachel Nichols'a göre, birkaç yıl önce, veteran oyuncu 2014-15 sezonunda Mavericks ile korkunç bir dönemin ardından emekliliği düşünmüştü.

Nichols, "The Full 48" podcast'inde konuk oldu ve hikayeyi şöyle açıkladı:

"Bana birkaç yıl önce neredeyse emekliye ayrılmış olduğunu söylemişti, çünkü Dallas'ta kendisi ile Rick Carlisle arasında bir felaket meydana geldiğinde - ve tüm suçu bu olayın üstüne atabiliriz - o yaz döneminde onu sadece iki takımın aradığını ve 'Belki artık bunu yapmak istemiyorumdur' diye düşündüğünü belirtmişti. Basketbolu bırakmış olabilirdi."

Sonraki sezon Sacramento Kings ile geçirdiği başarısız bir maratonun daha ardından Rondo, Boston Celtics'te geçirdiği zamandan beri kademeli olarak ligdeki yerini bulmaya başlamıştı.

Ancak, Boston ve LA'da bir NBA şampiyonluk kazanan ilk oyuncu olduğu Lakers ile, son yıllardaki en iyi sezonunu geçirmişti.


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