Serbest oyuncu Rajon Rondo, Boston Celtics'in 2010'da Los Angeles Lakers'a karşı şampiyonluğu kazanması halinde Finaller MVP'si ödülünü kazanmış olabileceğini söyledi.



Rondo, 2010'da Boston ile ikinci şampiyonluğunu elde ederek ve bu yolda Finaller MVP'sini kazanarak, döneminin en iyi point guardlarından biri olarak damgasını vurmayı umuyordu.



Ancak Lakers ve Kobe Bryant, Celtics'i eleyerek Rondo'nun hayalini gerçekleştirmesini engel olmuştu. 37 yaşındaki oyuncu ise, bu yenilgiyi JJ Redick'in podcast'inde şöyle dile getirdi:



"Acayip üzücüydü. O sezon en iyi basketbolumu oynadığımı düşünüyordum... Eğer kazansaydık, bence Finaller MVP'si olma şansım da çok yüksekti."



Rondo'nun Final serisindeki rakamları pek Finaller MVP'si ödülü seviyesinde gözükmese de, seri boyunca sahadaki etkisi oldukça dikkat çekiciydi. Yedi maçta 13.6 sayı, 6.3 ribaund ve 7.6 asist performansı sergilemiş olan Rondo, 2. maçta alınan galibiyette triple-double performansı ortaya koymuştu.



