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Rondae Hollis-Jefferson, Timberwolves ile anlaştı

Minnesota Timberwolves ve serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın, tek yıllık garantisiz bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves ve serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın, tek yıllık garantisiz bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Hollis-Jefferson, 2019-20 sezonunu Toronto Raptors ile geçirmiş, 60 maçta 7.0 sayı, 4.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Çok yönlü bir savunmacı olan 25 yaşındaki oyuncunun, 2019-20 sezonundaki asist oranlarında, uzunlar arasında %85'lik dilimde yer aldığı belirtildi.

2015 NBA Draftı'nda 23'üncü sıradan seçilmiş olan Hollis-Jefferson, önceki dört NBA sezonunda Brooklyn Nets forması giymişti.


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