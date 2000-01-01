Rondae Hollis-Jefferson, Timberwolves ile anlaştı

Minnesota Timberwolves ve serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın, tek yıllık garantisiz bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklandı.



Hollis-Jefferson, 2019-20 sezonunu Toronto Raptors ile geçirmiş, 60 maçta 7.0 sayı, 4.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Çok yönlü bir savunmacı olan 25 yaşındaki oyuncunun, 2019-20 sezonundaki asist oranlarında, uzunlar arasında %85'lik dilimde yer aldığı belirtildi.



2015 NBA Draftı'nda 23'üncü sıradan seçilmiş olan Hollis-Jefferson, önceki dört NBA sezonunda Brooklyn Nets forması giymişti.



