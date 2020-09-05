Ronaldo'yu arı soktu, maçı kaçırabilir

Portekizli milli oyuncu Cristiano Ronaldo, ayağındaki enfeksiyon nedeniyle Hırvatistan maçını kaçırabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Ronaldo'yu arı soktu, maçı kaçırabilir
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05 Eylül 2020 17:33
Portekizli dünya yıldızı Ronaldo, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı maçı kaçırabilir. Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos'un açıklamasına göre; Ronaldo ayağındaki enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılabilir.

"ARI SOKMASI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Santos yaptığı açıklamada; "Ronaldo'nun yüzde 100 hazır olacağına dair büyük şüphelerim var. Şu anda sadece salonda çalışıyor. Bir anda ayağında bir enfeksiyon ortaya çıktı. Arı sokması gibi görünüyor. Şimdi bekliyoruz. Sakatlık olduğunda geri dönüşü tahmin edebilirsiniz ama söz konusu bir enfeksiyon olunca tahmin etmesi zor." dedi.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu Portekiz; Hırvatistan, İsveç ve Fransa ile aynı grupta yer alıyor.



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