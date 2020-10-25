Ronaldo'suz Lionel Messi olmuyor

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 3-1'lik skorla geçerek olası bir krizi ileri bir tarihe erteledi.



Şampiyonlar Ligi'nde 10 oyuncusundan eksik olan Shakhtar'a yenilerek herkesi şaşırtan Madrid'de, Zidane'ın geleceği bu galibiyetle biraz olsun rahatladı.



MESSI ŞAŞIRTIYOR



El Clasico'ya dair ilgi çeken detay ise, Arjantinli süper yıldız Messi'nin kariyerindeki en büyük rakibi olan Ronaldo'nun ayrılığı sonrası düşen performansı oldu.



Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından yaptıkları altı El Clasico maçında da fileleri havalandıramadı.



