Ronaldo'suz Lionel Messi olmuyor

Real Madrid'e kaybeden Barcelona'nın yıldızı Messi'nin son dönemdeki El Clasico istatistikleri şaşırtıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ronaldo'suz Lionel Messi olmuyor
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25 Ekim 2020 16:50
Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 3-1'lik skorla geçerek olası bir krizi ileri bir tarihe erteledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 10 oyuncusundan eksik olan Shakhtar'a yenilerek herkesi şaşırtan Madrid'de, Zidane'ın geleceği bu galibiyetle biraz olsun rahatladı.

MESSI ŞAŞIRTIYOR

El Clasico'ya dair ilgi çeken detay ise, Arjantinli süper yıldız Messi'nin kariyerindeki en büyük rakibi olan Ronaldo'nun ayrılığı sonrası düşen performansı oldu.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından yaptıkları altı El Clasico maçında da fileleri havalandıramadı.



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