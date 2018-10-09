nun 2009 yılında Las Vegas'ta Katrin Mayorga adlı kadını tecavüz ettiği iddiası ile tekrar açılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.Alman Der Spiegel gazetesi, Ronaldo'nun 2009 yılında avukatına yaptığı itirafları ortaya çıkarttı. Çok konuşulacak itiraflarda Ronaldo, Mayorga'ya tecavüz ettiğini şu sözlerle itiraf etti;''Onunla arkadan cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Her şey çok çabuk sürdü. Birden beni itekledi ve 'Hayır yapma, ben diğerleri gibi değilim.' diye söylenmeye başladı. Birkaç kez seks sırasında da durmamı söyledi. Herhangi bir yardım bağırışında bulunmadı.''Alman gazetesi, öte yandan 2009 yılında Ronaldo'nun nasıl hapisten kurtulduğunun detaylarını da açıkladı. Tüm takım avukatlarının Ronaldo için çalıştığını belirten Der Spiegel, avukat Carlos Osorio'nun Ronaldo'ya sağladığı detayları da listeledi.Osorio'nun Ronaldo'ya Vegas'tan özel bir detektif (Biri için saatte 475 dolar), iki Portekizli avukat ve Londra'dan bir hukuk danışmanı (sloganı 'problemi bul, krizi çöz) tuttuğu kaydedildi.Ronaldo'nun ortaya çıkan tecavüz itiraflarından sonra futbolcudan nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.2009 yılında Ronaldo ile Mayorga'nın görüntüleri de büyük yankı uyandırmıştı. İşte o görüntüler;