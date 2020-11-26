Ronaldo'nun rekorunu Neuer egale etti

Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 15 galibiyet yaşayan ilk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo'nun rekorunu Neuer egale etti
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26 Kasım 2020 01:43
Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda bir üst tura yükselmeye hak kazanan takımlardan Bayern Münih'de kaleci Neuer Ronaldo'nun rekorunu egale etti.

Deneyimli Alman file bekçisi, Bayern Münih formasıyla üst üste 15 maçlık galibiyet serisini sahada yaşayarak bu alanda Cristiano Ronaldo'yu gerisinde bıraktı. Neuer aynı şekilde takım arkadaşı Kimmich ile birlikte Ronaldo'nun 14 galibiyetlik serisini Salzburg galibiyetiyle eline geçirdi.

Manuel Neuer'in 15 maçlık galibiyet serisi 13 Mart 2019 tarihinde oynanan Liverpool yenilgisinin ardından başlamıştı.



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