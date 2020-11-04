"Ronaldo'nun kimseye saygısı yok"

İtalya'da koronavirüse yakalandığı süreçte yaptığı açıklamalarla gündem olan Cristiano Ronaldo'ya tepkiler sürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Ronaldo'nun kimseye saygısı yok'
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04 Kasım 2020 18:57
Juventus'un eski oyuncusu Pasquale Bruno, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Koronavirüse yakalandıktan sonra 4 kez testi pozitif çıkan Ronaldo, açıklamasında PCR testi için "saçmalık" ifadesini kullanmıştı.

"CR7 SAYGI DUYMUYOR"

Juventus'un eski oyuncusu Pasquale Bruno açıklamasında; "Cristiano Ronaldo cahil. İki yıldır İtalya'da ve hala dilimizi öğrenmedi, kendini anlatabilmak için İspanyolca konuşuyor. Takım arkadaşlarına veya İtalyanlara saygı duymuyor" dedi.

Kovid-19'dan dolayı üç hafta formasına uzak kalan Cristiano Ronaldo döndükten sonra ilk maçında 2 gol atarak, ait olduğu yere yani manşetlere döndü.



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