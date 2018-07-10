Ronaldo'nun Juventus'a transferi domino etkisi yaratabilir

HİGUAİN GELİRSE, MORATA GİDER

5 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transferi Avrupa transfer piyasasında domino etkisi yaratacak ve büyük hareketlilik getirecek.Juventus elinde olan takımı daha da güçlendirmek için Portekizli yıldız Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından diğer kulüplerin nasıl etkileneceği ve yapacakları transfer hamleleri hakkında spekülasyonlarda basında daha çok yer almaya başladı.Bu transferin gerçekleşmesi, Avrupa'da birçok başka oyuncunun transfer olmasını tetikleyecek. Bunların başında Ronaldo'nun maliyetinin karşılanması için Juvnetus'un satmak istediği Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in transferi geliyor.Mediaset'in haberine göre, Arjantinli yıldız bu transfer döneminde 60 milyon Euro karşılığında İngiliz Chelsea ekibine transfer olacak. Bu transfere Juventus'un Ronaldo'yu almasının ardından kesin gözüyle bakılıyor. Higuain'in bu transferi de Chelsea'nin forvet bölgesinde oynayan futbolcu sayısını arttıracak.Bu sayıyı indirmek için de Chelsea geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve istenen performansı veremeyen Alvaro Morata'yı göndermesi bekleniyor. Morata, geçen sezon isteneni verememiş ve formayı Olivier Giroud'ya kaptırmıştı. Morata'nın Higuain transferinin gerçekleşmesi durumunda Bayern Munih'i transfer olması bekleniyor.