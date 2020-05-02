Ronaldo'nun gözü Pele'nin gol rekorunda mı?

Manchester United'ın eski kaptanlarından Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun Pele'nin gol rekorunu ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

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Ronaldo'nun gözü Pele'nin gol rekorunda mı?
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02 Mayıs 2020 13:49
SkySport yorumcusu Gary Neville, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Neville yaptığı son yorumda Manchester United'dan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Pele'nin Guinness rekorlar kittabına giren 'Dünyanın en çok gol atan futbolcusu' ünvanını ele geçirmek...

Gary Neville Ronaldo ile ilgili açıklamalarında, "Dünyanın en iyisi olma arzusu her zman vardı. Bireysel ödüllerin kendisi için bu kadar önemli olduğunu söyleyen ender kişilerden birisidir. Gerçekten çok çalıştı ve bulunduğu yeri hak ediyor. Her zaman en iyisi olma takıntısı var. Profesyonelliği de her geçen gün artıyor. Bana göre hedefi Pele'nin gol rekoru. Tüm zamanların en iyi oyuncusu olmadan futbolu bırakmayacak. Bu sayede onun oynadığı takımlar da hep kupalar kazanacak"

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Pele'nin 37 yaşına kadar kulüp ve Brezilya Milli Takımı'nda toplam 1279 golü bulunuyor. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun ise 725 golü var...

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