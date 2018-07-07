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Ronaldo'nun gelmesiyle Dybala, Liverpool yolcusu!

Kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katmaya hazırlanan Juventus'un beklenen transferi yapmasının ardından Paulo Dybala'yı Liverpool'a satacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo'nun gelmesiyle Dybala, Liverpool yolcusu!
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07 Temmuz 2018 15:49
Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Juventus, Cristiano Ronaldo transferine hazırlanırken Paulo Dybala'yı kaptırıyor.

İngiliz basınının iddiasına göre Juventus, Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından Arjantinli yıldızı Liverpool'a gönderecek.

FEKİR OLMAYINCA DYBALA

Uzun süre Lyon'dan Nabil Fekir'i transfer etmek isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Liverpool'un kadrosunu Dybala ile güçlendireceği iddia edildi.

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