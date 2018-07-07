Ronaldo'nun gelmesiyle Dybala, Liverpool yolcusu!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Juventus, Cristiano Ronaldo transferine hazırlanırken Paulo Dybala'yı kaptırıyor.
İngiliz basınının iddiasına göre Juventus, Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından Arjantinli yıldızı Liverpool'a gönderecek.
FEKİR OLMAYINCA DYBALA
Uzun süre Lyon'dan Nabil Fekir'i transfer etmek isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Liverpool'un kadrosunu Dybala ile güçlendireceği iddia edildi.
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İngiliz basınının iddiasına göre Juventus, Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından Arjantinli yıldızı Liverpool'a gönderecek.
FEKİR OLMAYINCA DYBALA
Uzun süre Lyon'dan Nabil Fekir'i transfer etmek isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Liverpool'un kadrosunu Dybala ile güçlendireceği iddia edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın