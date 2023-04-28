Ronaldolu Al Nassr bu kez farklı kazandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 24. haftasında Al Nassr, sahasında Al-Raed'i konuk etti.



MRSOOL Park'da oynanan maçı Al Nassr 4-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.



4. dakikada Cristiano Ronaldo gol perdesini açarken 55'te Ghareeb, 90'da Maran ve 90+5'de Al Sulaiheem galibiyeti getiren isimler oldu.



Bu sonuçla Al-Nassr 2 maçlık aradan sonra galibiyet elde ederek 56 puana yükseldi ve lider Al Ittihad'ın 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.





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