Ronaldo'dan James'e telefon; 'Buraya gel'

Juventus'un yıldız futbolcusu, Marcelo'nun ardından bir transfer talebinde daha bulundu.Marcelo ile Juventus'ta birlikte forma giymek isteyen Cristiano Ronaldo'nun hedefinde yeni isminolduğu belirtildi.İtalya basınında yer alan habere göre; Ronaldo, şu an Bayern Münih'te kiralık olarak oynayan Real Madrid'in futbolcusu James Rodriguez için harekete geçti.Haberde; Portekizli oyuncunun, Rodriguez ile sık sık telefon görüşmesi yaptığı ve Juventus'a transferi konusunda ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.Real Madrid ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te 14 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.