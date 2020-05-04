Ronaldo'dan Anneler Günü için 100 bin euroluk hediye

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Anneler Günü için pahalı bir hediye aldı.

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Ronaldo'dan Anneler Günü için 100 bin euroluk hediye
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04 Mayıs 2020 10:57
Hayırlı evlat Ronaldo… Cristiano Ronaldo'dan annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro 'e pahalı hediye… 34 yaşındaki futbolcu yaklaşan Anneler Günü için annesine 100 bin Euro'luk Mercedes GLC Coupe satın aldı.

Ronaldo'nun annesi Aveiro, instagram hesabından otomobili ve Portekizli yıldızın aldığı çiçekleri paylaştı. Tecrübeli oyuncunun annesi 3 Mart'ta felç geçirmiş ve kritik sürecin ardından hastaneden taburcu edilmişti. 





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