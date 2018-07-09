Ronaldo'dan 100 milyon euroluk teklife ret!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a imza atması beklenen Cristiano Ronaldo'nun Çin'den yıllığı 100 milyon eurodan 2 senelik anlaşmayı geri çevirdiği ve rotasını Çizme'den yana kullandığı kaydedildi.Marca'nın haberine göre, sportif başarı her zaman için Cristiano Ronaldo'nun adımlarını yönlendirmiştir. 9 yıl önce, o kariyeri için en iyi hamlenin Real Madrid'e transfer olmak olduğunu düşünmüştü. İki kere üst üste Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı Manchester United'dan ayrılıp, Real'e transfer oldu. Şimdi de Florentino Perez ile olan ilişkisini sonlandırıp farklı bir heyecanın peşinden koşmak istiyor, bunun için de yeni kulübü olarak Juventus'u seçti.İtalya'nın son şampiyonundan gelen teklif öncesinde, önüne belki de asrın en büyük teklifi geldi ama o Çin'den gelen yıllık 100 milyon Euro'luk bu teklifi elini tersiyle itti. Bu teklif Çin Süper Ligi'nin ekonomik gücünü gösteriyordu. Böyle astronomik tekliflerle Çinli futbol kulüpleri önceden Tevez, Hulk, Oscar gibi oyuncuları satın almıştı. En son Mascherano, Barcelona'dan ayrılıp Çin'in yolunu tutmuştu. Ancak Ronaldo, Çin'e gitmenin onun kariyerinin bitişini getireceği için bu teklifi kabul etmedi. O en üst seviyede Madrid ile mücadele etmeye devam etti ve büyük paralar içinde bir emekliliğe "hayır" dedi.Ronaldo'nun Real Madrid'le yaptığı son sözleşmesinde 1 milyar dolarlık serbest kalma maddesindeki indirim ile birlikte Portekizli yıldızın Torino ekibine transferi kolaylaştı. Bu indirim ile birlikte Portekiz'in "7" numarası İtalyan ekibiyle yıllık 30 milyon Euro alacağı 4 yıllık bir kontrata imza atabilecek.Sportif açıdan Juventus, Çin'den şüphesiz çok daha iyi bir seçim oldu. Ronaldo'nun bu seçimi en kaliteli liglerden biri olarak görülen Serie A'da şampiyonluk yaşama ve farklı bir takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanma gibi hedefler peşinde koşabileceği için, kendisi için en uygun tercih oldu. Ronaldo, Juventus ile 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayarak yeni bir rekora daha imza atmak istiyor.Öte yandan, Juventus kulübü bu transfer ile sportif ve ekonomik gücünü arttırmak istiyor. Çin ona inanılmaz bir kontrat sundu, futbol tarihinde görülmüş en iyi kontrat ama bunun dışında oraya gitmesi için başka hiçbir faktör yoktu. Buna ek olarak, yıldız oyuncu önceden, kariyerini ABD'de noktalamak istediğini belirtmişti. Bunun sebebi ise bir spor ikonu olarak oradaki projeler ve fırsatların bol olmasını neden olarak göstermişti.