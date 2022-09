İRFAN CAN'IN GOLÜ BEĞENİ TOPLADI

RONALDO'YU DA GERİDE BIRAKTI

BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynadığı maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. İrfan Can Kahveci'nin Rennes'e attığı gol, Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan (5 gol) oyuncu olan İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla doksana gönderdiği gol futbolseverler ve otoriterler tarafından büyük beğeni aldı.Traore'yi de attırarak maçın kilit ismi olan Kahveci, kalan maçlarını kazanarak gruptan lider çıkmak istediklerini dile getirdi. Rennes ağlarına gönderdiği golle Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve bu alanda zirveye yerleşti.Sarı-lacivertli takımda bu sezon İrfan Can Kahveci 7 maçta 409 dakika süre aldı. İrfan Can'ın attığı 3 gol 1 asistlik performansın tamamını Avrupa maçlarında göstermesi de dikkati çekiyor.