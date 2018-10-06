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Ronaldo yine golünü attı! Juventus "8" yaptı!

İtalya Ligi'nde liderliğini sürdüren Juventus, Udinese deplasmanında kayıp yaşamadı.

Kaynak: Sporx.com
Ronaldo yine golünü attı! Juventus '8' yaptı!
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06 Ekim 2018 20:52
İtalya Ligi'nde 8. hafta maçında Udinese ile Juventus karşılaştı. Dacia Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Rodrigo Bentancur ve 37. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Real Madrid'den 100 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 8. haftada 4. golüne ulaştı.

Bu galibiyetin ardından 8'de 8 yapan Juventus puanını 24 yaptı. Udinese 8 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Udinese, Napoli'yi ağırlayacak. Juventus'un konuğu ise Geno olacak.

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