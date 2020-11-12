Ronaldo yeni rekoruna adım adım yaklaşıyor

Andorra karşısında golünü atan Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla 102 gole ulaşt ve tüm zamanlar rekoruna ulaşmaya bir adım daha yaklaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo yeni rekoruna adım adım yaklaşıyor
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12 Kasım 2020 02:26
Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, Andorra karşısında attığı golle yeni bir rekora daha adım adım yaklaşmış oldu.

Süper yıldız Ronaldo, Milil forma ile 102 gole ulaşarak tüm zamanların Milli Takım forması ile en çok gol atan ismi olan İranlı Ali Daei'nin rekoruna gözünü dikti. Daei'nin tüm zamanlarda 109 golü bulunurken Ronaldo'nun Milli Takım kariyerini bu rekoru kırmadan bırakamayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 49 maçta 50 gole ulaşarak ulaşılması zor bir istatistiği de devam ettirmiş oldu.



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