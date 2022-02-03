Ronaldo, yeni hocayı bekliyor!

Manchester United'da Cristiano Ronaldo yeni teknik direktörün açıklanmasını bekliyor.



ESPN'de yer alan habere göre; Portekizli yıldız futbolcu, kulübün yeni antrenörünü açıklamasının ardından geleceği dair kararını verecek.



Haberde, yeni teknik direktörün de gelecek gelecek sezon 37 yaşındaki olacak Ronaldo'yla çalışmak isteyip istemeyeceğini garantisi olmadığı belirtildi.



Yaz transfer döneminde Juventus'tan Manchester United'a bir kez daha imza atan Ronaldo, bu sezon 18 Premier Lig maçına çıkarken 8 kez gol atma sevinci yaşadı.





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