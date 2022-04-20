Ronaldo'ya Liverpool'dan görülmemiş destek

Premier Lig'de oynanan Liverpool-Manchester United mücadelesinde ev sahibi ekibin taraftarları anlamlı bir harekette bulundu.



Doğumunu beklediği ikizlerden birini kaybeden Manchester United'ın Portekizli Cristiano Ronaldo, yaşadığı dramatik olay sonrası mücadelede yer almamıştı. Ronaldo'nun üzüntüsünü paylaşan Liverpool taraftarları, yıldız oyuncunun forma numarasına ithafen maçın 7. dakikasında hep birlikte alkış yapmaya başladı ve daha sonra Liverpool tribünlerinin ünlü tezahüratı "Asla yalnız yürümeyeceksin!" söylendi.



Liverpool taraftarlarının jestini değerlendiren Manchester United'ın eski oyuncusu Gary Neville, "Gerçekten tüyleri diken diken bir hareket. Eminim ki eğer Cristiano bu anları izleyebildiyse minnettar olmuştur." ifadelerini kullandı.



Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, pazartesi günü yaptıkları açıklamada doğumunu bekledikleri ikiz bebeklerinden kız olanın sağlıklı bir şekilde doğduğunu ancak erkek olanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



RONALDO'NUN AİLESİNDEN TEŞEKKÜR



Cristiano Ronaldo'nun ailesi, Anfield Road'daki Liverpool taraftarıyla ilgili teşekkür mesajı yayımladı. Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro "Kalbinizle Tanrı'ya inanın. Bütün yollar ona çıkıyor ve sizi yönlendiriyor" mesajını paylaştı.



Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Elma, "Liverpool bunun için teşekkürler. Bugün yaptıklarınızı unutmayacağız" diyerek teşekkür mesajı yayımladı.





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