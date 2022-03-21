Ronaldo: 'Xavi harika bir iş çıkarıyor'

Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldo, Barcelona'nın Real Madrid'i 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.



Ronaldo yaptığı açıklamada, "İspanyol futbolunu seviyorum ve takip ediyorum. Barcelona'nın son zamanlarda başı dertteydi ama Xavi'nin gelişiyle işler biraz düzeldi. Güçlü, agresif, baskıcı ve yetenekli bir takım gördüm." dedi.



Barcelona'nın Xavi ile birlikte gelecekte büyük başarılar elde edebileceğini belirten efsane oyuncu, "Gelecekte, büyük başarılar elde edebilir. Xavi durumu çok iyi idare ediyor. Futbol hakkında çok şey biliyor. İşi, insanların düşündüğü kadar kolay değil. Ne yapacağını bilmek zorundasın. Bence Xavi harika bir iş çıkarıyor" şeklinde konuştu.



Son olarak Barcelona'nın yıldız forveti Aubameyang'a da değinen Ronaldo, "Aubameyang'ın sahada hareket etme şeklini, atakları bitirme şeklini seviyorum. O, geleneksel bir dokuz numara ve mükemmel bir hızı var." diyerek sözlerini noktaladı.





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