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"Ronaldo ve Messi'yi değil, Modric'i isterdim"

Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Hırvat yıldız Luka Modric'e övgülerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Ronaldo ve Messi'yi değil, Modric'i isterdim'
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14 Ekim 2018 00:36
Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Gennaro Gattuso, UEFA'nın resmi sitesine çarpıcı bir açıklama yaptı.

Futbolculuk döneminde önemli bir orta saha oyuncusu olan Gattuso, Modric ile birlikte oynayamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.

"İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Konu hakkında konuşan Gattuso, "Herkes, Ronaldo ya da Messi ile oynamak ister ancak ben, Modric'i isterdim. O inanılmaz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Ayırca Gattuso, Ballon d'Or ödülünde Luka Modric'i favori gördüğünü de sözlerine ekledi.



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