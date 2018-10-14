'Ronaldo ve Messi'yi değil, Modric'i isterdim'

Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Gennaro Gattuso, UEFA'nın resmi sitesine çarpıcı bir açıklama yaptı.
Futbolculuk döneminde önemli bir orta saha oyuncusu olan Gattuso, Modric ile birlikte oynayamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.
"İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Konu hakkında konuşan Gattuso, "Herkes, Ronaldo ya da Messi ile oynamak ister ancak ben, Modric'i isterdim. O inanılmaz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Ayırca Gattuso, Ballon d'Or ödülünde Luka Modric'i favori gördüğünü de sözlerine ekledi.
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Futbolculuk döneminde önemli bir orta saha oyuncusu olan Gattuso, Modric ile birlikte oynayamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.
"İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Konu hakkında konuşan Gattuso, "Herkes, Ronaldo ya da Messi ile oynamak ister ancak ben, Modric'i isterdim. O inanılmaz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Ayırca Gattuso, Ballon d'Or ödülünde Luka Modric'i favori gördüğünü de sözlerine ekledi.
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