Ronaldo ve Messi yeniden karşı karşıya geliyor

Uzun yıllardır birbirleriyle rekabet halinde olan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, yeniden karşılaşmaya hazırlanıyor.



Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint Germain, 19 Ocak'ta Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile bir diğer Arap ekibi Al-Hilal takımlarının karma kadrosuyla bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.



Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia da takımın yıldız transferi Cristiano Ronaldo'nun ilk maçının PSG'ye karşı olacağını açıkladı.



Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi son olarak 8 Aralık 2020 tarihinde Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, Juventus karşılaşmayı Cristiano Ronaldo'nun 2 golüyle 3-0 kazanmıştı.





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